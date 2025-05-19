Yalova'da Uyuşturucu İmalathanesine Baskın

Yalova'da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 6 tutuklama

YALOVA - Yalova'da bir ikameti uyuşturucu imalathanesine çeviren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 138 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir ikametin "uyuşturucu madde imalathanesi" olduğu bilgisine ulaştı. 18 Mayıs 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında yapılan operasyon sonucunda katı ve sıvı hallerde toplam 138 kilo 800 gram metamfetamin, 19 kilo 50 gram ara kimyasal madde, metamfetamin imalatında kullanılan terazi, elektrikli ocak, süzgeç, kurutma kağıtları, muşamba, tencereler, kovalar ve plastik kutular ele geçirildi.

Ayrıca suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen zarf içinde 95 bin 200 lira nakit paraya el konuldu.

Adreste bulunan F.T, H.T., D.J., M.M. ve M.N.P. ve adreste bulunan şahıslarla iştirak halinde olduğu tespit edilen Y.T. yakalanarak gözaltına alındı.

TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adli mercilere sevk edilen 6 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.