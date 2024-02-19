Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 115 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 115 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 115 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucu maddelerin sokak düzeyinde ticaretinin yapılacağı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda araçta bulunan 2 zanlı tutuklandı ve 115 gram metamfetamin ele geçirildi.

19.02.2024 16:53
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Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklanırken 115 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden uyuşturucu maddeleri Yalova'ya getirerek sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı. Polis konuyla ilgili takibe aldığı aracı durdurarak narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 115 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda araçta bulunan ve gözaltına alınan O.Y. ve D.G emniyetteki işlemlerinin ardından sevkı edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 115 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 115 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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