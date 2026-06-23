Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Yalova'da polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 13 bin 904 adet uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde sevkiyatı ile ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait araçta, ikametlerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 13 bin 904 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. - YALOVA