Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesinde T.F. ve M.İ. ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde M.K. isimli şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 52 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - YALOVA