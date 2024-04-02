Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YALOVA - Yalova'da jandarma tarafından Kazımiye köyünde 9 adreste eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kazimiye köyü bölgesinde ikamet eden ve sokak satıcısı olarak tabir edilen kişilerin evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaştı. Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine tespit edilen 9 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Operasyonda 61 gram skunk, 20 gram sentetik kannabinoid, kurusıkıdan bozma tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 12 kartuş, 50 adet 9 mm. tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanarak göz altına alınan K.B., E.B., S.U., U.Ç., E.Ç., H.Ç. ve E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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