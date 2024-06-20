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Yalova'da yalıtım malzemesi deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Öğretmen Engin Karakaş Sokak'ta bulunan yalıtım malzemesi deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Demir parmaklıklarla çevrili depodaki yangın kısa sürede büyüdü. Yalıtım malzemelerinin alev alev yandığı depo, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında depoda maddi hasar meydana geldi. - YALOVA