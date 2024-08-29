Yalova'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yalova'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, apartman dairesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Lidya Akuari'nin ölü olarak bulunduğu bildirildi. Komşularının haber alamaması üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Cenaze otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

29.08.2024 18:58
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde aparman dairesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan Süreyya Apartmanı'nın zemin katında yaşayan Lidya Akuari'nden (70) bir süredir haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin penceresinin açık olduğunu fark eden itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek içeri girdi ve apartman dairesinin kapısını açtı. İçeri giren sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Dairede polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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