Yalova Valiliği'nden asıl uçak düşme ihbarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Yalova Valiliği'nden asıl uçak düşme ihbarıyla ilgili açıklama

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde asılsız bir uçak düşme ihbarı yapıldı. Yalova Valiliği, ihbarın asılsız olduğunu açıkladı. İhbarı yapan vatandaşlar, eğitim uçağını alçak uçuş yaparken gördüklerini ve uçağın düştüğünü düşündüklerini belirtti. Ancak yapılan incelemede, uçağın düşmediği ve ihbarın asılsız olduğu tespit edildi.

02.09.2024 02:22
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Yalova Valiliği'nden asıl uçak düşme ihbarıyla ilgili açıklama

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde asılsız "uçak düştü" ihbarıyla ilgili Yalova Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Alınan bilgiye göre, Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Taşköprü beldesinde bulunan Yalova Hava Meydan Komutanlığı yakınlarında uçak düştüğü ihbarı geldi. Olay bölgesine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Daha sonra Yalova Hava Meydan Komutanlığı'yla irtibat kuruldu. Komutanlıktan kendilerine ait herhangi bir uçak veya helikopterin düşmediği bilgisini alan ekipler bölgeden ayrıldı.

Öte yandan ihbarı yapan vatandaşların, dalışa geçen ve alçak uçuş gerçekleştiren eğitim uçağını bölgede gördüğü öğrenildi. Uçağın gözden kaybolduğu sırada bölgede yakılan bir ateşin dumanını fark eden vatandaşların bunu uçağın düşmesi olarak değerlendirdiği ve çağrı merkezini aradığı bildirildi.

Valilikten açıklama

Konuyla ilgili Yalova Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1- 112 Acil Çağrı Merkezine Hava Meydan Komutanlığından Taşköprü Feribot iskelesi istikametine giderken yolun sağ tarafına uçak düştüğü ihbarı verilmiş olup, komutanlığımıza bildirilmiştir.

2- Her iki ihbarcı şahıs ile yapılan görüşmede, eğitim uçağının düştüğünü söylediği ancak Hava Meydan Komutanlığı ile yapılan görüşmede eğitim uçaklarında herhangi bir sıkıntı olmadığı, uçaklarının havada olduğu teyit edilmiştir. İhbarcı şahısların tarif ettiği bölgede yapılan kontrolde çiftçilik yapan bir şahsın tarlasında kuru ot ve yaprak parçaları yaktığı görülmüştür. Söz konusu ihbar ile ilgili yapılan değerlendirmede Hava Meydan Komutanlığına bağlı eğitim uçaklarının bölgede uçuş yaptığı esnada dalışa geçmiş olabileceği dalış yaptığı esnada ihbarcıların söz konusu ateşin dumanı ile uçağın düştüğünü bağdaştırarak düştüğü değerlendirip ihbar vermiş olabilecekleri değerlendirilmiş olup, ihbarcılar ile tekrar yapılan görüşmede uçağın bizzat yere çakıldığını görmediklerini beyan etmeleri üzerine ihbarın asılsız olduğu değerlendirilmiştir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova Valiliği'nden asıl uçak düşme ihbarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova Valiliği'nden asıl uçak düşme ihbarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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