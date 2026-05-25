Yalvaç'ta Kafede Yangın Paniği

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kafenin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. İşletme sahibinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Çarşı Mahallesi Yeşilçınar Bulvarı'nda bulunan bir kafenin mutfak bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfak bölümünden çıkan dumanları fark eden işletme sahibi, durumu itfaiyeye bildirirken bir yandan da küçük çaplı yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. İşletme sahibinin müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemelerine göre yangının fritözden kaynaklandığı değerlendirilirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA