Yalvaç'ta Kafede Yangın Paniği

25.05.2026 19:32
Yalvaç'ta bir kafede mutfaktan çıkan yangın, işletme sahibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kafenin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. İşletme sahibinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Çarşı Mahallesi Yeşilçınar Bulvarı'nda bulunan bir kafenin mutfak bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfak bölümünden çıkan dumanları fark eden işletme sahibi, durumu itfaiyeye bildirirken bir yandan da küçük çaplı yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. İşletme sahibinin müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemelerine göre yangının fritözden kaynaklandığı değerlendirilirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

