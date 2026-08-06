Yalvaç'ta Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Yalvaç'ta Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Yalvaç\'ta Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Yalvaç'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.40 sıralarında Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.D. idaresindeki 32 AGK 673 plakalı Tofaş Doğan marka otomobil, ilçe merkezine doğru seyrederken gezi turu yapan faytonu sollamak istediği sırada karşı yönden gelen H.Y. (16) yönetimindeki 32 AGP 905 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaklaşık 7 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 16 yaşındaki sürücü, ileri tetkik ve tedavi için ambulansla Isparta'ya sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın ardından caddeyi bir süre trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil ve motosiklet, çekici yardımıyla kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Yaralanma, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalvaç'ta Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalvaç'ta Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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