Mühürlenen otelde hurda sökümü yapan işçi yüksekten düşme sonucu yaralandı - Son Dakika
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Mühürlenen otelde hurda sökümü yapan işçi yüksekten düşme sonucu yaralandı

Mühürlenen otelde hurda sökümü yapan işçi yüksekten düşme sonucu yaralandı
22.07.2026 10:45  Güncelleme: 10:51
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 16 yıldır mühürlü olan otelin yıkım kararı öncesi hurda sökümü yapan işçi T.Y., yüksekten düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 7 Nisan 2026 tarihinde yıkım kararı alınan otelde hurda sökümü yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Olay Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 02 Ekim 2009 da belediye encümen kararı ile ruhsatı olmadığı, kira sözleşmesini yenilemediği gerekçesiyle 25 Aralık 2009 tarihinde mühürlenen otelde yaşandı. 16 yıldır mühürlü bulunan bina depreme dayanıksız olduğu için Yalvaç belediyesinin 07 Nisan 2026 tarihinde belediye meclisinin aldığı karar ile 3 yıldızlı otel ve bitişiğindeki AŞ evi için yıkım kararı aldı. Yıkım işlemi öncesi hurda alımı ve söküm işleri esnasında zemin katta bulunan iş yerinin arka tarafta yüksekte bulunan cam çerçevesini söken T.Y. yüksekten sırt üstü düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı işçi ambulans ile Yalvaç devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Belediye, Isparta, Yalvaç, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mühürlenen otelde hurda sökümü yapan işçi yüksekten düşme sonucu yaralandı - Son Dakika

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