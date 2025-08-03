Aksaray'da Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda esnaflık yapan Mustafa D., gece yarısı dükkanını kapatıp yaya olarak Atatürk Bulvarı'ndan geçtiği esnada 6 kişinin küfür ve hakaretlerine maruz kaldı.
Kendilerini uyaran Mustafa D.'nin üzerine yürüyen 6 kişi, "Yan baktın" diyerek adamı feci şekilde darp etti. 6 şahsın arasında kalan adam kendini savunmaya çalışsa da tekme ve yumrukların hedefi olmaktan kurtulamadı. 6 şüpheli daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralanan Mustafa D. ise yere yığıldı.
Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilere yönelik araştırma yaparken, sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Mustafa D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaçan şahısların kimliklerini tespit eden polis, şüphelileri bir bir yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen saldırganlar savcılıkça serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aksaray'da 'Yan baktın' dehşeti: 6 kişi tarafında öldüresiye dövüldü - Son Dakika
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