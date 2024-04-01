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Yanan servis aracını TOMA böyle söndürdü

İSTANBUL - Arnavutköy'de henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev alan servis aracını şans eseri yoldan geçen TOMA söndürdü.

Olay, Arnavutköy Boğazköy ışıkları Mevkii'nde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yaşandı. Bir servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken yoldan şans eseri geçen TOMA müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafikte normale döndü. Yaşanan olayda ölen yada yaralananın olmadığı öğrenildi. Öte yandan yaşanılanlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.