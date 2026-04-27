Yangında eşyalar küle döndü, Kur\'an-ı Kerim zarar görmedi

Giresun'un Duroğlu Beldesi Tekke Mahallesi Çukur Sokak'ta bulunan Tezer Akyol'a ait evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, yangının evin bacasından çıktığı tespit edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Duroğlu Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.

Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı müdahalesine dikkat çekerek, "Tekke Mahallesi Çukur Sokak'ta ikamet eden Tezer Akyol'a ait evde yangın çıktı. Yangına Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve belediyemiz ekiplerince müdahale edilmiştir. Allah'a çok şükür can kaybı yaşanmamıştır. Çok geçmiş olsun diyorum" dedi. - GİRESUN