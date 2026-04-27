Yangında eşyalar küle döndü, Kur'an-ı Kerim zarar görmedi - Son Dakika
Yangında eşyalar küle döndü, Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

Yangında eşyalar küle döndü, Kur\'an-ı Kerim zarar görmedi
27.04.2026 11:35  Güncelleme: 11:36
Giresun'un Duroğlu Beldesi Tekke Mahallesi Çukur Sokak'ta bulunan Tezer Akyol'a ait evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Giresun'un Duroğlu Beldesi Tekke Mahallesi Çukur Sokak'ta bulunan Tezer Akyol'a ait evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, yangının evin bacasından çıktığı tespit edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Duroğlu Belediyesi ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.

Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı müdahalesine dikkat çekerek, "Tekke Mahallesi Çukur Sokak'ta ikamet eden Tezer Akyol'a ait evde yangın çıktı. Yangına Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve belediyemiz ekiplerince müdahale edilmiştir. Allah'a çok şükür can kaybı yaşanmamıştır. Çok geçmiş olsun diyorum" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında eşyalar küle döndü, Kur'an-ı Kerim zarar görmedi - Son Dakika

Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı 45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
Tutuklu Tuncay Sonel’in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:47
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı İşte alacağı ceza
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza
11:42
Mansur Yavaş cephesinden “Her koşulda adayım“ iddiasına yanıt
Mansur Yavaş cephesinden "Her koşulda adayım" iddiasına yanıt
10:56
AK Partili Eyüp Kadir İnan’dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
SON DAKİKA: Yangında eşyalar küle döndü, Kur'an-ı Kerim zarar görmedi - Son Dakika
