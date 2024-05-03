Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yangın: Hastaların Tahliyesi Sürüyor

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Yangında hastanedeki hastaların tahliyesi sürüyor

EDİRNE - Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatı katında çıkan yangında hasta tahliyesi sürüyor.

Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Hastanenin 9 katında bulunan hastaların tahliyesi için yoğun çalışma başlatıldı.

İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da hastalar hızlı bir şekilde tahliye ediliyor.