Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yangın: Hastaların Tahliyesi Sürüyor - Son Dakika
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Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yangın: Hastaların Tahliyesi Sürüyor

Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatı katında çıkan yangında hastaların tahliyesi devam ediyor. Yangın kısa sürede büyüyerek hastanenin 9 katına yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar hızlı bir şekilde tahliye ediliyor.

03.05.2024 00:29
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Yangında hastanedeki hastaların tahliyesi sürüyor

EDİRNE - Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatı katında çıkan yangında hasta tahliyesi sürüyor.

Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Hastanenin 9 katında bulunan hastaların tahliyesi için yoğun çalışma başlatıldı.

İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da hastalar hızlı bir şekilde tahliye ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yangın: Hastaların Tahliyesi Sürüyor - Son Dakika

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