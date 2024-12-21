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Ordu'nun Perşembe ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 94 yaşındaki Emine Güngör, toprağa verildi.

Olay, 19 Aralık akşam saatlerinde, ilçenin Sırakovancı Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Güngör'ün (94) yalnız yaşadığı evde çıkan yangın, yan taraftaki bir başka eve sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında 94 yaşındaki Emine Güngör, olay yerinde hayatını kaybetti. 7 çocuk annesi Emine Güngör için Sırakovancı Mahallesi'ndeki Kutluca Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güngör, aynı mahallede toprağa verildi.

Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Emine Güngör'ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU