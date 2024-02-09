Yanlışlıkla gaza bastı, arkadaşı motosikletten düştü...O anlar kamerada - Son Dakika
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Yanlışlıkla gaza bastı, arkadaşı motosikletten düştü...O anlar kamerada

Yanlışlıkla gaza bastı, arkadaşı motosikletten düştü...O anlar kamerada

Bursa'da çalışır vaziyette duran motosiklet sürücüsü, bir anlık dalgınlıkla gaza bastı. Arkasında oturan arkadaşı yere düştü. O anlar işyerinin kamerasına yansıdı. Olay, Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde marketi gören motosiklet sürücüsü marketin önünde durdu. Arkadaşlarıyla sohbet eden sonra dalgın sürücü, bir anda gaza bastı. Gazın şiddetiyle motosiklette yolcu konumunda kişi yere düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

09.02.2024 23:44  Güncelleme: 23:47
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Yanlışlıkla gaza bastı, arkadaşı motosikletten düştü...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da çalışır vaziyette duran motosiklet sürücüsü, bir anlık dalgınlıkla gaza bastı. Arkasında oturan arkadaşı yere düştü. O anlar işyerinin kamerasına yansıdı.

Olay, Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde marketi gören motosiklet sürücüsü marketin önünde durdu. Arkadaşlarıyla sohbet eden sonra dalgın sürücü, bir anda gaza bastı. Gazın şiddetiyle motosiklette yolcu konumunda kişi yere düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Kestel, Bursa, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yanlışlıkla gaza bastı, arkadaşı motosikletten düştü...O anlar kamerada - Son Dakika


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