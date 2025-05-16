Yapay zeka teknolojisini kullanarak sahte yatırım dolandırıcılığıyla büyük vurgun yapan şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi.
İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalanırken, yapılan finansal analiz çalışmalarında 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancın Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarılarak suçtan elde edilen gelirin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul merkezli 500 milyon dolarlık operasyon! Kamboçya detayı dikkat çekti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?