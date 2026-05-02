Yaralanan eşini kurtarmak isterken kendisi de yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın ile o sırada eşine yardıma koşan kocası da, kadına çarpmamak için ani fren yapan tırın dorsesinden dökülen tuğlaların altında kalarak yaralandı.

Kaza, Fenk Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Salim T. yönetimindeki 34 HC 0531 plakalı hafif ticari araç, o sırada refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem K.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kadın yola savrulurken, aynı istikamette seyreden Feridun Ş. idaresindeki 53 AY 920 plakalı tuğla yüklü tır, yerde yatan yaralıya çarpmamak için ani fren yapınca tırın dorsesindeki tonlarca tuğla yola döküldü. O sırada eşinin yaralandığını görünce yola çıkmaya çalışan İbrahim K. de, savrulan tuğlaların altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralanan karı koca Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolun belediye ekiplerince temizlendiği sırada trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kazada yaralanan karı-kocanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU