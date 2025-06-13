Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Kastamonu'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Kayran köyünde vatandaşlar, doğada dolaştıkları sırada arazide yaralı halde şahin buldu. Yaralı şahini yanlarına alan vatandaşlar, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şahin tedavi altına alındı. - KASTAMONU