Yaralıyı yağmurdan böyle korudular

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazada yaralanan adamı, çevredeki vatandaşlar şemsiye ile sağanak yağıştan korudular.

Kaza saat 18.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi Parkyolu caddesinde meydana geldi. Park yolu caddesinde seyreden sürücü İlker A.yönetimindeki 16 CND 10 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Senayi Ç.'(63)'ye çarptı.

ŞEMSİYE İLE KORUDULAR

Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı. Kazayı gören çevrdeki esnaflar yardıma koştu. Bir esnaf ise yerde yatan yaralıyı sağanak yağıştan korumak için şemsiye getirdi. Vatandaş yaralı ambulansa konulana kadar şemsiye tuttu.

Yaralı Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.