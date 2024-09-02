Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen'e Saldırı: Saldırgan Gözaltında
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, bir saldırgan tarafından yumruklanarak darp edildi. Olay, İstanbul'da gerçekleşti ve saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının nedeni henüz açıklanmadı, ancak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşçimen'in durumu hakkında sağlık durumu bilgisi verildi.
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2.09.2024 16:14:29. #1.13#
SON DAKİKA: Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen'e Saldırı: Saldırgan Gözaltında - Son Dakika
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