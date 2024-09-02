Fenerbahçe Maçı Sonrası Yargıtay Savcısına Saldıran İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe Maçı Sonrası Yargıtay Savcısına Saldıran İki Şüpheli Tutuklandı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından kornaya basan bir sürücüyü uyarması sırasında yumruklayarak darp eden iki saldırgan tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, suçlamalar doğrultusunda gözaltına alınan iki şüpheli, hakimin kararıyla cezaevine gönderildi.

02.09.2024 18:02
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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında kornaya bastığı için uyardığı gerekçesiyle yumruklayarak darp eden saldırgan tutuklandı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy'de 30 Ağustos Cuma Günü oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracına bindi. Otopark çıkışına geldiğinde arkasında bulunan ve kornaya basan sürücüyü uyarmak istediği sırada yumruklu saldırıya uğradı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, aracın plaka bilgilerinden şüphelilerin E.G. ve T.T.İ. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Olay esnasında hakaret ettiği belirlenen ve yakalanan T.T.İ isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

2 şüpheli tutuklandı

Adli kontrol ile serbest kalan şüpheli T.T.İ., toplanan yeni deliller doğrultusunda yeniden gözaltına alındı. Şüpheli T.T.İ. bugün sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İşçimen'e yumruk atarak darp eden şüpheli E.G. de savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlikçe tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fenerbahçe Maçı Sonrası Yargıtay Savcısına Saldıran İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Maçı Sonrası Yargıtay Savcısına Saldıran İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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