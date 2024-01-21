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Yargıtay, icra takibinde alacaklılara faiz gelirlerinin ödenmesine hükmetti - Son Dakika
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Yargıtay, icra takibinde alacaklılara faiz gelirlerinin ödenmesine hükmetti

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını dikkate alarak, icra takibinde varsa oluşan faiz gelirlerinin hak sahiplerine ödenmesine karar verdi. Daha önce bu gelirler devlete bırakılıyordu. Karar, alacaklı vatandaşları sevindirdi.

Yargıtay, icra takibinde alacaklılara faiz gelirlerinin ödenmesine hükmetti
21.01.2024 - 10:19,
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Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, icra takibinde alacaklı vatandaşları sevindirecek emsal bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi'nin bu konu ile alakalı iptal kararını nazara alarak sıra cetveline itiraz edilmesi halinde varsa oluşan faiz gelirlerinin hak sahiplerine ödenmesine hükmetti. Daha önce bu tür nemalar devlete bırakılıyordu.

İçtihat Bülteninden edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce bir alacaklı vekili, icra dosyasına gelen paranın paylaştırılması sırasında hazineye bırakılan nemanın müvekkilinin hakkı olduğunu ileri sürerek, icra müdürlüğü işleminin iptalini talep etti.

İlk Derece Mahkemesi. şikayeti reddetti

İlk Derece Mahkemesi, müdürlükçe elde edilen faiz gelirinin alacaklıya ödenmesinin yasal bir dayanağı bulunmadığından bahisle şikayetin reddine karar verdi.

Bunun üzerine şikayetçi alacaklı vekili kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, Harçlar Kanunu'nun 36/1. maddesi gereğince İlk Derece Mahkemesi kararının yerinde olduğu belirterek, başvurunun esastan reddine hükmetti.

Karar alacaklı vekili tarafından temyiz edildi. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra görüş değişikliği giderek içtihatında şu ifadelere yerdi.

"492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 36. maddesinin birinci fıkrası, "mahkemeler hakimler, Cumhuriyet savcıları ve icra iflas daireleri tarafından adli ve idari işlemlerle takip işlemlerinden dolayı herhangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya yatırılması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye ve sair menfaatleri devlete aittir.", ikinci fıkrası ise, "Şüyuun giderilmesi neticesinde hasıl olan para ve tereke paraları ile kısıtlı veya gaip adına bankaya yatırılan paralar yukarıdaki fıkra hükmünden müstesnadır" hükmünü amir iken, söz konusu iki düzenleme de, Anayasa Mahkemesinin 04.5.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 05.4.2023 tarih ve 2023/48 E. - 2023/72 K. sayılı kararı ile, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. Daire içtihatları, İİK'nın 140 vd. maddelerinde sıra cetveline itiraz edilmesi halinde icra müdürlüğünce alacaklılara ödenmeyen paranın nemalandırılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ancak yine de sıra cetveline itiraz edilmesi sebebiyle alacaklıya ödenmeyen paranın icra müdürünce banka hesabına yatırılması sonucu elde edilen faiz geliri varsa, alacaklıya ödenmesinin yasal dayanağı olmayıp, nemalandırma sonucu elde edilen paranın Hazineye ait olduğu yönünde iken, kararın dayanağı olan Harçlar Kanunu'nun 36. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının Anayasaya aykırı olduğundan bahisle iptali nedeniyle, oluşan bir nema geliri varsa bunun hak sahiplerine ödeneceği yönünde görüş değişikliğine gidilmiştir.

Buna göre, her ne kadar İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemelerinin karar tarihlerinde söz konusu kanun hükmü iptal edilmemiş olup yürürlükte olduğundan, kararlar Dairenin eski içtihatları gereğince yerinde ise de; şikayete konu müdürlük kararının dayanağı olan kanuni düzenlemenin, temyiz incelemesi aşamasında, 04.5.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 05.4.2023 tarih ve 2023/48 E. - 2023/72 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmesi nedeniyle, verilen iptal kararının henüz kesinleşmemiş eldeki şikayette uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Hal böyle olunca; İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulü ile şikayete konu müdürlük kararındaki nema tutarının Hazineye irat kaydına dair kısmının iptaline karar verilmesi gerektiğinden, Bölge Adliye Mahkemesi kararı ortadan kaldırılarak İlk Derece Mahkemesi kararı bozulmuştur." - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yargıtay, icra takibinde alacaklılara faiz gelirlerinin ödenmesine hükmetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay, icra takibinde alacaklılara faiz gelirlerinin ödenmesine hükmetti - Son Dakika
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