Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Gözaltı

3.Sayfa

Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ve çok sayıda takipçisi bulunan hesapların sahiplerine yönelik İzmir merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini yasa dışı bahis oynamaya teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale ve suç unsurlarına el konuldu.

Gözaltına alınan 14 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR