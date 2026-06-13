Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 36 Tutuklama

Antalya merkezli 27 ilde 84 şüpheliye yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca bir internet sitesinde 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçunun işlendiği belirlenerek, soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) araştırması da yapılan soruşturmada, para transferlerine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabı incelendi. İncelemeler sonucunda söz konusu banka hesaplarının yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda İstanbul'da 23, Antalya'da 6, Batman ve Hakkari'de 5'er, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa'da 4'er, İzmir, Bursa, Adana, Hatay ve Van'da 3'er, Mardin, Mersin, Aydın'da 2'şer, Ankara, Samsun, Gaziantep, Nevşehir, Burdur, Kocaeli, Niğde, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla ve Siirt'te 1'er olmak üzere 27 ilde toplam 84 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla 72 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 kişinin cezaevinde olduğu belirlenirken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller de ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 72 şüpheliden 68'si Serik Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 27 şüpheli Savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, 36'sı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 4 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA