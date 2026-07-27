Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 22 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 22 Gözaltı

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Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 31 şüpheliden 22'si yakalandı, 231,3 milyon lira hareket tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, hesaplarında 231,3 milyon liralık para hareketi tespit edilen 31 şüpheliden 22'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettiği ve hesaplarında toplam 231,3 milyon liralık para hareketi tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 22 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında hakkında işlem başlatılan 31 şüpheliden 22'si gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara merkezli 22 ilde 31 şüpheliye yönelik yürütülen operasyonlarda, 22 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettiği yönünde tespit bulunan 31 şahsa ait hesaplardaki finansal işlemler üzerinden soruşturma başlatılmış, şahısların Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdinde bulunan hesaplarının, PEKINBET uzantılı yasa dışı bahis sitesinde ödemelerde kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu şüphelilere ait banka, kripto ve elektronik para hesap hareketleriyle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile kurulan koordinasyon neticesinde, şahısların hesaplarında toplam 231,3 milyon lira para hareketi olduğu tespit edilerek Takipli Siber Suç Soruşturması Faaliyeti başlatılmıştır. Bu kapsamda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Ankara merkezli 22 ilde 31 şüpheliye yönelik 27 Temmuz tarihinde operasyon talimatı verilmiş olup, 22 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 22 Gözaltı - Son Dakika

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