Aylık 2 milyon 400 bin dolar çeviren yasadışı bahis çetesi çökertildi: 13 tutuklama

ADANA - Adana merkezli 3 ilde yapılan yasadışı bahis operasyonunda aylık 2 milyon 400 bin dolar işlem hacme sahip şebeke çökertildi, 13 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasadışı bahis şebekelerine yönelik araştırma yaptı. Ekiplerin araştırmasında 39 yaşındaki V.K'nın liderliğini yaptığı yasadışı bahis şebekesini belirledi. 3 ay süreyle siber polisleri tarafından teknik takibe alınan şebeke aylık 2 milyon 400 bin dolarlık işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Adana merkezli Ankara ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şebekede yasadışı bahis panelini yöneten kişilerin vardiya sistemiyle çalıştığı, aylık ortalama 60 bin TL maaş aldıklarını öğrenildi. Şüphelilerin ise paralarını kripto üzerinden yurt dışına kaçırdığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.