3.Sayfa

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Bakan Yerlikaya sinyali verdi

Narin cinayeti ile ilgili rapor talepleri reddedildi

Yeni rolü için 20 kilo aldı! Bambaşka biri oldu

Yasadışı bahis operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen ve 17 kişinin gözaltına alındığı yasadışı bahis operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu illerinde yasadışı bahis operasyonu kapsamında önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12'si Samsun'da olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda yasadışı bahis faaliyetlerine ait çok sayıda dijital materyale el koyarken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirdi.

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi serbest bırakılırken, 6 kişi ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 7 kişinin ise polisteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.