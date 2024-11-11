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Yasadışı Bahse Teşvik Operasyonu

Yasadışı Bahse Teşvik Operasyonu

16 şüpheli, yasadışı bahse teşvik iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. Aralarında ünlüler var.

11.11.2024 17:37
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İstanbul'da 'yasadışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ında bulunduğu 16 şüpheli tutuklamaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltına kararı verilmişti. Bu karar doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Zorbey Erkoçlar, İbrahim Yılmaz, Aleksander Mensikof ve Esma Sözen'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, ifadelerin alınmasının ardından tutuklamaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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