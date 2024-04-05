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Yaşının iki katı sabıkası olan suç makinesi yakalandı

BURSA - İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarından 32 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki çocuk hırsızı suçüstü yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme ekipleri, şüphelendikleri plakasız motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamacanın sonucunda sürücü, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıkarken, yakalanan Suriye uyruklu şüpheli Muhammed K.(15)'nın 32 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.