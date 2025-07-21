Yaşlı Adam Otomobilin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

Nevşehir'de yolun karşısına geçerken otomobiin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sultan A.'nın kullandığı 50 FH 049 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet T.'ye (77) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya metrelerce sürüklenirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet T., ilk müdahale yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR
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