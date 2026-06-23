Yatağan\'da çöplük yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yatağan ilçesindeki çöplük alanda başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi. Yangın İtfaiye ve Orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alanda söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor. - MUĞLA