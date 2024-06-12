Yatalak hasta evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yatalak hasta evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 79 yaşındaki yatalak hasta kadın hayatını kaybetti. Yangın, bugün 12.30 sıralarında Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki 2 katlı bir binada meydana geldi. Ümmü Ocak'ın evinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ancak Ümmü Ocak hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

12.06.2024 15:11
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Yatalak hasta evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 79 yaşındaki yatalak hasta kadın hayatını kaybetti.

Yangın, bugün 12.30 sıralarında Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına kalan Ümmü Ocak'ın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dumanı fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde yanan eve ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yangında evde mahsur kalan ve aynı zamanda yatalak hasta olan Ümmü Ocak, hayatını kaybetti. Çıkan yangına ilk müdahaleyi yapmak isteyen Mehmet Deniz de dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri Deniz'e olay yerinde oksijen tedavisi uyguladı.

3 çocuk annesi Ümmü Ocak'ın evinde yalnız yaşadığı ve her gün çocukları tarafından bakımlarının düzenli olarak yapıldığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Alaşehir, İtfaiye, Manisa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yatalak hasta evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

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