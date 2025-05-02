Yatarak Motosiklet Süren Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Yatarak Motosiklet Süren Sürücü Yakalandı

Yatarak Motosiklet Süren Sürücü Yakalandı

Nevşehir'de yatarak motosiklet süren sürücü, jandarma tarafından 28 bin 937 lira ceza aldı.

02.05.2025 12:19
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Nevşehir'de yatarak motosiklet süren ve akan trafikte makas atan sürücü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. O anlar bir başka araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Kaymaklı beldesi Nevşehir Niğde karayolunda yaşandı. 50 AED 083 plakalı motosiklet sürücüsü E.Ş., akan trafikte motosiklet üzerinde yatarak ilerlerken ihlal üstüne ihlal yaptı. Araçları sollamak yerine makas atarak sağlayan sürücünün hareketleri bir başka araçta bulunan kamera tarafından da kaydedildi. Sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntüler üzerine motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatan Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücünün kimliğini belirledi.

Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan E.Ş.'ye trafik kanununun ilgili maddeleri gereği 28 bin 937 lira idari para cezası uygulandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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