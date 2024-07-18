Yayla yolunda uçurumdan uçan araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yayla yolunda uçurumdan uçan araçtaki 2 kişi yaralandı

Hatay'da yayla yolunda meydana gelen kazada, Sedat P. İdaresindeki otomobil uçurumdan uçarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri tarafından yaralılar kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

18.07.2024 22:46
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Yayla yolunda uçurumdan uçan araçtaki 2 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'da yayla yolunda uçurumdan uçan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat P. İdaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yayla yolunda uçurumdan uçtu. Kazada sürücü Sedat P. ile eşi Güzide P. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilden yaralı çifti kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yayla yolunda uçurumdan uçan araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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