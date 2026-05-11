Yaylabayır\'da Traktör Kazası

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır Mahallesi'nde tek taraflı traktör kazası meydana geldi. Devrilen traktörün altında sıkışan Ç.K., ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay bugün Sındırgı'nın Yaylabayır Mahallesinde meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen 34 BDB 011 plakalı traktörün altında kalan Ç.K., itfaiye ve 112 sağlık ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı Ç.K. ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
112 Sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınan yaralının tedavisi için hastaneye sevk edildiği öğrenildi. - BALIKESİR
