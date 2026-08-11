Yaylada Rahatsızlanan Yabancı Uyruklu Hasta Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaylada Rahatsızlanan Yabancı Uyruklu Hasta Kurtarıldı

Yaylada Rahatsızlanan Yabancı Uyruklu Hasta Kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta yaylada rahatsızlanan yabancı uyruklu hasta, zorlu şartlarda hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü yaylasında rahatsızlanan 45 yaşındaki yabancı uyruklu vatandaş, sağlık ekiplerinin zorlu arazi şartlarındaki müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Doğruyol köyü yaylasında bulunan 45 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişinin rahatsızlandığı bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye 1 UMKE ekibi ile 1 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan UMKE ekipleri, hastanın sağlık durumunu değerlendirerek gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Zorlu arazi şartları nedeniyle ambulansın yaylaya ulaşamaması üzerine hasta, arazi aracıyla ambulansın ulaşabileceği uygun bir noktaya nakledildi. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, ambulansa alınarak ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldü.

Sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde, ulaşımın güç olduğu yayla bölgesindeki hasta güvenli şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırılırken, olayda UMKE, Acil Sağlık Hizmetleri ve vatandaşların koordinasyonu önemli rol oynadı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaylada Rahatsızlanan Yabancı Uyruklu Hasta Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dağda gezerken buldu, kilosu 8 bin 500 lira Dağda gezerken buldu, kilosu 8 bin 500 lira
Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış
Tayland’da eski milletvekili, teşkilat başkanını öldürdü: Canlı yayına bağlanıp itiraf etti Tayland'da eski milletvekili, teşkilat başkanını öldürdü: Canlı yayına bağlanıp itiraf etti
Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi
Kağıthane’de şüpheli ölüm: Azeri kadın evinde ölü bulundu Kağıthane'de şüpheli ölüm: Azeri kadın evinde ölü bulundu
Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi

10:47
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun 3 yıllık anlaşma sağlandı
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı
10:31
Özgür Özel’le aynı fikirde değiller Yeni Parti’de büyük fire
Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire
10:00
11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor
11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor
09:47
Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı
Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
09:07
Vize şirketlerine operasyon 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı
Vize şirketlerine operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 13:27:19. #7.13#
SON DAKİKA: Yaylada Rahatsızlanan Yabancı Uyruklu Hasta Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.