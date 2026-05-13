Yayladağı\'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yayladağı ilçesinde gerçekleştirilen dron destekli operasyonda 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; 11 Mayıs tarihinde Yayladağı ilçesi Görentaş Mahallesinde gerçekleştirilen faaliyet kapsamında Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 organizatör de ekiplerce gözaltına alınırken, şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - HATAY
