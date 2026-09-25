Yazıcıoğlu helikopter soruşturmasında 47 yeni şüpheli belirlendi, 33 gözaltına alındı - Son Dakika
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Yazıcıoğlu helikopter soruşturmasında 47 yeni şüpheli belirlendi, 33 gözaltına alındı

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Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin öldüğü helikopter olayına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın ikinci dalgasında 47 yeni şüpheli tespit edildi. 16 ilde eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı; 10'u cezaevinde, 4'ü yurt dışında.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/140958 sayılı soruşturma kapsamında; 25 Mart 2009 tarihinde TC-HEK tescil işaretli helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karayakup sırtlarında düşmesi sonucu, dönemin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Soruşturma; "Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak" ile "Tasarlayarak Kasten Öldürme" suçları yönünden yürütülmektedir.

47 yeni şüpheli tespit edildi

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyon çalışmaları sonucunda 47 yeni şüpheli tespit edilmiştir.

Şüphelilerden;

10'unun halen cezaevinde bulunduğu,

4'ünün yurt dışında olduğu,

33 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik operasyon kapsamına alındığı belirlenmiştir.

16 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 25 Eylül 2026 günü saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Operasyon;

Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Bursa, Kayseri, Gümüşhane, Bolu, Erzurum, Van, Tokat, Bilecik ve Mersin olmak üzere 16 ilde gerçekleştirilmiştir.

Şüphelilere ait 45 adreste, ikamet ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır.

33 şüpheli gözaltına alındı

Eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 33 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Cezaevinde bulunan 10 şüpheli yönünden gerekli adli işlemler soruşturma makamlarınca yürütülmektedir.

Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 4 şüpheliye ilişkin adli süreç ve yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Aramalarda silah, mühimmat ve çok sayıda belge ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda;

7 adet tabanca,

10 adet şarjör,

1.990 adet farklı çaplarda fişek

ve çok sayıda belge ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen belge ve diğer materyallerin soruşturma kapsamında incelenmesine devam edilmektedir.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği olayın meydana geliş şekli, olay öncesi ve sonrasındaki gelişmeler, soruşturma süreçleri ile olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir.

47 yeni şüphelinin tespit edildiği ikinci dalga operasyon kapsamında 33 şüpheli gözaltına alınmış, 10 şüphelinin cezaevinde ve 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiştir.

Soruşturma, maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.

Kaynak: İHA
Helikopter3. SayfaAnkaraGüncelTerörSon Dakika

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