Yedi kişilik aile araba ölün bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor

Hindistan'da korkunç bir olay yaşandı. Yedi kişilik bir aile, içinde üç çocuk da olmak üzere bir arabanın içinde ölü halde bulundu. Mahalle sakinleri bu manzarayı görünce büyük şok yaşadı.

Polis Pazartesi akşamı açıklama yaptı. Bir evin yanına park edilmiş arabada, kapıları kilitli halde yedi kişi ölü bulunmuş. Bu kişileri mahalle sakinleri keşfetmiş.

Ölenlerin kimliği belli oldu. 42 yaşındaki Praveen Mittal, anne-babası, karısı ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Polisin tahminlerine göre aile ciddi borç içindeydi ve bu yüzden birlikte intihar etmeye karar verdi.

Olay şöyle gelişti: Mittal ailesiyle birlikte Panchkula şehrine dini bir törene katılmak için gitti. Tören bittikten sonra evlerine dönerken yolda bu kararı aldılar. Polis arabanın kapılarını zorla açtı ve hepsini hastaneye götürdü ama çok geçti, hepsi ölmüştü. Arabada intihar notu bulundu.

Polis soruşturma başlattı. Dedektif Himadri Kaushik "Henüz sonuç çıkarmak erken. Soruşturma sürüyor, ailenin yakınlarıyla görüşmeye çalışıyoruz" dedi.

Bu haber, aylar önce Amerika'da yaşanan başka bir trajediyi hatırlattı. O olayda 7 yaşındaki Olivia adlı kız çocuğu, annesinin cinayet-intihar eyleminden kurtulmuştu ama hastanede öldü.

Wyoming'da yaşanan olayda anne Tranyelle Harshman önce üç çocuğunu öldürdü, sonra Olivia'yı başından vurdu. Anne doğum sonrası depresyon ve travma yaşıyordu. 9 yaşındaki Brailey ile 2 yaşındaki ikizler Brooke ve Jordan'ı öldürdükten sonra acil servisi aradı, çocukların yerini bildirdi ve kendini öldürdü.

Olivia ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, beyin ameliyatı geçirdi ama günlerce mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti.