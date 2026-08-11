Yedikapı Mağaraları Tahrip Ediliyor - Son Dakika
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Yedikapı Mağaraları Tahrip Ediliyor

Yedikapı Mağaraları Tahrip Ediliyor
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Afyonkarahisar'daki Yedikapı Mağaraları, define avcıları ve piknikçilerce zarar görüyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü yakınlarında bulunan ve bölgenin en önemli tarihi zenginliklerinden biri olan Yedikapı Mağaraları ve Yeraltı Şehri, defineciler ve bilinçsiz piknikçiler tarafından adeta talan edildi. Hazine arayan definecilere yollarını kaybetmemeleri için mağaralarda iplik düzeneği bile oluşturdukları belirlendi.

Afyonkarahisar ve Bolvadin bölgesinin saklı kalmış tarihi hazinelerinden biri olan ve geçmişi 8.'nci yüzyıla kadar dayanan oyma kayaları, tünelleri ve yerleşim alanlarıyla dikkat çeken Yedikapı Mağaraları ve Yeraltı Şehri, son zamanlarda içler acısı bir manzarayla karşı karşıya. Bölgenin yeraltı şehri olarak bilinen kısmında kaçak kazı yapan definecilerin, binlerce yıllık tarihi dokuya geri dönülemez zararlar verdiği gözler önüne serildi. Adeta terk edilen tarihi komplekste yaşanan tahribat sadece definecilerle de sınırlı kalmadı. Bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, tarihi mağaraların içinde mangal yaktığı, ateşin isi ve dumanıyla asırlık kaya yapılarını siyaha bürüdüğü tespit edildi. Hem içeride yakılan ateşin ısısı nedeniyle kaya yapısında meydana gelen çatlamalar hem de çevreye bırakılan çöpler, koruma altındaki bu eşsiz kültür mirasını yok olma noktasına getirdi.

Tahribat havadan görüntülendi

Gerek yeraltı şehrinin tünellerinde define avcıları tarafından açılan kaçak kuyular, gerekse mağara duvarlarında oluşan tahribat drone ile çekilen görüntülere anbean yansıdı. Havadan kaydedilen görüntüler, yaşanan çevre katliamını ve tarihi yıkımı gözler önüne sererken, bölgenin acil olarak koruma altına alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

"Çok yeri kazmışlar, çok üzüldüm"

Bölgeyi ziyaret eden ve gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlardan Nurettin Ulu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi. Nurettin Ulu, "Buraya ilk defa geliyorum. Tarihi dokuyu yakından görmek istemiştim ancak çok yeri kazmışlar, her yer tahrip edilmiş. Manzarayı görünce çok üzüldüm. Yetkililerin buraya bir an önce sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yerel halk ve tarih meraklıları, yetkililerin bölgede güvenlik önlemlerini artırmasını ve bu açık hava müzesi niteliğindeki alanın turizme kazandırılarak koruma altına alınmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Afyon, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yedikapı Mağaraları Tahrip Ediliyor - Son Dakika

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