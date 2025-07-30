Yekaterinburg'da Azerbaycan Diasporası Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
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Yekaterinburg'da Azerbaycan Diasporası Başkanı Tutuklandı

Yekaterinburg\'da Azerbaycan Diasporası Başkanı Tutuklandı
30.07.2025 15:11
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Rusya, Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlinski hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Yekaterinburg'daki Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlinski hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Rusya ve Azerbaycan arasındaki gerginlik devam ediyor. Rusya İçişleri Bakanlığı, Yekaterinburg kentindeki Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlinski hakkında federal düzeyde tutuklama kararı çıkardı. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Şıhlinski hakkında yeniden arama emri verildi. Yakalama kararının gerekçesi ise belirtilmedi.

Rus Kommersant gazetesinin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde Şıhlinski'nin fuhuş, pornografi dağıtımı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgilenen organize bir suç örgütüyle bağlantılı olabileceğinden şüphelenildiği öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyeddin ve Hüseyn Seferov adlı iki kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, gelişmeler üzerine Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti. Azerbaycan Kültür Bakanlığı da ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.

Bakü'de Sputnik-Azerbaycan ofisine soruşturma başlatılmıştı

Rusya'ya bağlı "Rossiya Segodnya" Uluslararası Haber Ajansı'nın Bakü ofisi Sputnik Azerbaycan'a Şubat 2025'te akreditasyonu durdurulmuş olmasına rağmen yasa dışı finansmanla faaliyetlerine devam ettiği gerekçesiyle Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 30 Haziran'da ajansın ofisine yapılan operasyonda arama faaliyetleri yürütüldüğü ve gözaltı işlemi gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

Diaspora Başkanı daha önce sert müdahalelerle gözaltına alınmıştı

Daha sonra 1 Temmuz'da Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Bakü Plaza alışveriş merkezi yakınlarında Azerbaycan-Ural Teşkilatı Başkanı ve aynı zamanda Yekaterinburg'daki Azerbaycan Diasporası Başkanı Şahin Şıhlinski ile oğlu Mutvali Şıhlinski, Rus kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler, Azerbaycan'dan büyük tepki toplamıştı. Şahin Şıhlinsk ve oğlu daha sonra serbest bırakılmıştı. Mutvali Şıhlinski, polis memuruna yönelik saldırı gerekçesiyle ise 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. - YEKATERINBURG

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yekaterinburg'da Azerbaycan Diasporası Başkanı Tutuklandı - Son Dakika

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