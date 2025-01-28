Yemek Yapmadığı İçin Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yemek yapmadığı gerekçesiyle eşi tarafından darbedilmesi sonucu yoğun bakıma alınan kadın, bu sabah hayatını kaybetti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde, eşi Yunus Korkut tarafından yemek yapmadığı iddiası ile darbedilen 25 yaşındaki Ummuhan Korkut, geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştı. Gözaltına alınan Yunus Korkut ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ummuhan Korkut'un bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yunus Korkut'un savcılık ifadesinde, "Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundum" dediği öğrenildi. - MUĞLA