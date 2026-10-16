Yemen hükümeti, Husilerin Aden Havalimanı'na balistik füze saldırısını açıkladı - Son Dakika
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Yemen hükümeti, Husilerin Aden Havalimanı'na balistik füze saldırısını açıkladı

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Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı'na balistik füze saldırısı düzenlediğini ve tesis çevresine iki füzenin isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda can kaybı veya yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, iki patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Aden kentindeki Aden Uluslararası Havalimanı'na balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini ve tesis çevresine iki füzenin isabet ettiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin merkezi Aden kentine yönelik balistik füze saldırısı düzenledi. Yemen Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aden Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığı saldırıda tesis çevresine iki füzenin isabet ettiği bildirildi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yerel basında yer alan haberlerde, Aden sakinlerinin iki şiddetli patlama sesi duyduğu bildirildi.

Husiler dün Meaşık Başkanlık Sarayı çevresine saldırmıştı

Husiler, dün Aden'de bulunan Yemen hükümetine ait Meaşık Başkanlık Sarayı çevresini hedef alan bir füze saldırısı düzenlemişti. Söz konusu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'den itibaren başkent Sana'da fiilen kontrolü ele geçirmiş ve 2015'te yönetime el koymuştu. Uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Yemen hükümeti ise Aden'i hükümetin yeni merkezi ve "geçici başkent" olarak belirlemişti.

Kaynak: İHA
Savaş ve ÇatışmaOrta Doğu3. SayfaDünyaYemenİranSon Dakika

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