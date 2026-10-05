Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz'deki Mocha'yı Husilerden geri aldığını duyurdu - Son Dakika
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Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz'deki Mocha'yı Husilerden geri aldığını duyurdu

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Yemen hükümetine bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz'deki stratejik Mocha'yı İran destekli Husilerden kurtardıklarını açıkladı. Yemenli askeri kaynağa göre çevrede çatışmalarda çok sayıda Husi öldü; Husiler şehri 10 Eylül'de ele geçirmişti.

Yemen hükümetine bağlı güçler, stratejik öneme sahip Mocha şehrini İran destekli Husiler'den kurtardıklarını açıkladı.

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen hükümetine bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz'deki stratejik öneme sahip Mocha şehrini İran destekli Husiler'den kurtardıklarını açıkladı.

Yemenli askeri bir kaynak ise, Mocha çevresindeki çeşitli bölgelerde çatışmalar yaşandığını ve bu çatışmalarda çok sayıda Husi'nin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şehrin önemi

Husiler 10 Eylül'de Mocha'yı ele geçirdiğini duyurmuştu. Mocha ile Yemen'in Kızıldeniz kıyılarının neredeyse tamamını kontrol altına alan Husilerin Babülmendep Boğazı'nı kontrol etmeleri kolaylaşmıştı.

Kaynak: İHA
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