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Yeni yılın ilk dakikalarında korkutan yangın - Son Dakika
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Yeni yılın ilk dakikalarında korkutan yangın

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yeni yılın ilk dakikalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, panik yaratırken ekipler zamanında müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yeni yılın ilk dakikalarında korkutan yangın
01.01.2024 - 23:20,
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Yeni yılın ilk dakikalarında korkutan yangın

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yeni yılın ilk dakikalarında boş barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesinde bulunan zeytin bahçesindeki boş barakada yangın çıktı. Yeni yılın ilk dakikalarında panik oluşturan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle barakadan geriye tahta yığınları kalırken polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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