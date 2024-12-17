Yenice'de Kaza: 1 Yaralı

Yenice'de beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde beton mikseri ile otomobil çarpıştı. 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.30 sıralarında Çanakkale- Balıkesir karayolu üzeri Yenice ilçesi girişinde meydana geldi. Ahmet Özdemir idaresindeki 17 ZG 272 plakalı otomobil ile 17 FD 826 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Özdemir yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Jandarma kazayla ilgili incemele başlattı.
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