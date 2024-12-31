Karabük'ün Yenice ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenice ilçesinde icra ettikleri faaliyet sırasında 2 şahsın üzerinde, aracında ve eşyalarında 3,68 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. 2 zanlı da gözaltına alındı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Yenice'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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