Yenimahalle'de hırdavat dükkanında yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yenimahalle İvedik OSB Mahallesi 1467.Cadde'de saat 17.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir hırdavat dükkanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, dükkanda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.